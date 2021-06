VivaTech : Emmanuel Macron et Cédric O saluent le retour des grands salons (Vidéo Clubic)

Si pour nous, la présence d'Emmanuel Macron sur le premier grand salon organisé en France depuis le début de la pandémie est symbolique de l'importance du secteur de la tech, le principal intéressé a poursuivi cette réflexion. « Ce n'est pas que symbolique. C'est aussi important, parce qu'il y a derrière beaucoup de projets qui sont en train de se développer. Je pense que d'abord, il est important de s'en imprégner et de les comprendre, et d'écouter aussi les demandes pour aller plus vite et plus fort, et d'y répondre en expliquant aussi quelle est notre vision, et continuer à avancer », nous a confié le président de la République.