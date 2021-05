La plus grosse levée de fonds de l'histoire de la French Tech est signée... Contentsquare !

L'entreprise, qui revendique actuellement plus de 800 salariés, se préparerait, selon son P.-D.G Jonathan Cherki, à en recruter 1 500 de plus dans les années à venir afin de permettre à Contentsquare de poursuivre son expansion aux quatre coins du monde. La start-up basée à Paris, qui réalise près de la moitié de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis, possède déjà des bureaux à Londres, Munich, Tel-Aviv, New York, San Francisco, Tokyo et dernièrement à Singapour.

Après avoir été lauréate du titre d'une des quatre technologies eCommerce les plus innovantes selon Gartner en 2014 et intégré le Next40 , l'indice français des 40 start-up nationales les plus prometteuses, en 2019, Contentsquare, qui compte actuellement plus de 750 clients, revendique le statut de leader mondial de l'expérience Analytics. Sans nuage à l'horizon, tous les éléments semblent réunis pour que son règne se poursuive.