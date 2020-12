Avec 41 milliards de dollars, les investissements dans la tech européenne ont battu des records en 2020

Au rythme d'importantes levées de fonds, la tech européenne a brillé et devrait dépasser les 41,1 milliards de dollars investis, contre 40,6 milliards en 2015. Dans son rapport State of European Tech, Atomico évoque l'importance des « mégarounds », ces levées de fonds comprises entre 100 et 250 millions de dollars, qui ont été plus nombreuses cette année. Les investisseurs institutionnels du continent apprécient aussi être de la fête, puisqu'ils ont investi trois fois plus d'argent dans le secteur technologique qu'il y a cinq ans.