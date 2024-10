Il semble ne pas y avoir de scandale ou de période de vache maigre qui puissent à ce jour dissuader les investisseurs de tenter l'aventure des cryptomonnaies. C'est ce que l'on observe en lisant le dernier rapport sur « l'état global des cryptos en 2024 » fourni par Gemini.

On peut ainsi voir que les Français sont de plus en plus intéressés par la technologie, et les gains qu'il y a potentiellement à faire dans le domaine. En 2022, à l'époque d'un bear market qui a vu toutes les valeurs crypto s'effondrer, 16% de la population possédait des cryptomonnaies. Deux ans plus tard, avec la forte remontée du Bitcoin, ils sont dorénavant 18% à en avoir actuellement parmi leurs actifs. Un chiffre similaire à celui du Royaume-Uni (18%), et à peine plus faible qu'aux États-Unis (21%).