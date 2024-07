Le Bitcoin s'effondre à un niveau inédit ces derniers mois. Et il y a plusieurs raisons à cela !

Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, il n'y a pas une mauvaise nouvelle… mais plusieurs ! Comme le savent déjà les amateurs de cryptos qui suivent l'actualité, le remboursement des actifs détenus par la plateforme Mt.Gox, qui avait fait faillite en 2014, va prochainement débuter. Des bitcoins vont ainsi arriver massivement, ce qui crée une atmosphère baissière dans le secteur.

Mais les investisseurs ont aussi des craintes du fait des élections présidentielles américaines. En effet, avec les difficultés rencontrées par Joe Biden, il est possible qu'un nouveau candidat démocrate prenne la place du président actuel, ce qui donnerait plus de chance à ce camp politique de l'emporter en novembre. Or Donald Trump est vu par les investisseurs comme le candidat le plus pro-crypto. Toute nouvelle annonçant une réduction de ses chances de revenir à la Maison-Blanche est vu par beaucoup comme une mauvaise nouvelle pour les cryptos.

Enfin, les ETF Bitcoin, qui avaient un temps porté la hausse des courses, font aussi grise mine. Ils ont ainsi subi les deux dernières semaines une baisse nette de leurs encours, une tendance qui pourrait se renouveler la troisième semaine. Un été difficile en perspective pour l'or numérique ?