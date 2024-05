Le Bitcoin dégringole depuis deux jours. Jusqu'où va-t-il tomber ?

Le Bitcoin a vécu de nombreux mois euphoriques durant l'automne et l'hiver dernier, au point même d'établir un nouveau record, et de dépasser plusieurs fois les 70 000 dollars. Mais ça, c'était quand il faisait moche dehors. Depuis le retour du beau temps, c'est la grisaille du côté de l'or numérique. Et les deux derniers jours ont été encore pires, avec des chutes très brutales !