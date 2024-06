Le Bitcoin reprend sa route vers les 70 000 dollars. Et bientôt plus ?

Les investisseurs sont, il faut le dire, dans une bonne période, puisque les ETF Ethereum ont été récemment validés par le régulateur financier américain, la Securities and Exchange Commission (SEC). Une décision qui a surtout profité au cours de l'Ethereum, mais qui a aussi redonné plus de confiance au marché.

Reste pourtant tout de même que l'on entre bientôt dans la saison estivale, une saison qui n'est que rarement bonne pour la cryptomonnaie. Le fameux adage du monde de la finance, « sell in may and go away » (vendez en mai, et partez), selon lequel la période propice aux investissements se situe entre avril et novembre, s'applique aussi souvent aux actifs numériques. Les trois dernières années, on avait ainsi pu observer un creux durant cette même période, avant à chaque fois une remontée aux environs de la rentrée. Le schéma va-t-il se répéter ?