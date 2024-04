Bitcoin : le halving a eu lieu cette nuit. À quoi peut-on s'attendre dorénavant ?

Le Bitcoin est à la hausse depuis maintenant plus d'un an, au point d'avoir même dépassé son niveau le plus haut du cycle précédent, en allant bien au-delà de la barre des 70 000 dollars. Un événement inédit dans l'histoire de cette cryptomonnaie, dont habituellement l'embellie débute au moment du fameux halving, qui a lieu tous les quatre ans, et qui réduit les récompenses des mineurs de bitcoin de moitié. Et c'est cet événement qui a eu lieu cette nuit !