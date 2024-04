Le Bitcoin corrige très violemment ce week-end. Et c'est peut-être pour toutes ces raisons

Mais au-delà des problèmes conjoncturels, il est aussi à noter que le Bitcoin était sur une lancée inédite, puisque pour la première fois, son cours enchaînait 7 mois de hausse consécutive. Une performance incroyable qui accroît toujours plus la probabilité d'une correction prochaine. Et ce, alors qu'un événement extrêmement important doit avoir lieu la semaine prochaine.

En effet, le halving, ce processus qui arrive tous les quatre ans et qui réduit de moitié la récompense des mineurs de Bitcoin, aura lieu dans moins d'une semaine. Si la date n'est pas encore connue, il est estimé que le halving devrait avoir lieu aux environs du 19-20 avril. Et avec un ATH (All Time High) dépassé pour la première fois de l'histoire dans un nouveau cycle avant le halving, le marché peut estimer que les performances à court terme du Bitcoin deviennent plus incertaines, moins prédictibles, rendant le cours beaucoup plus sensible aux événements extérieurs. Alors, combien de temps durera le pessimisme ?