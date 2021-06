Le Bitcoin chute à moins de 30 000 $ : quelles causes et conséquences ?

À plus grande échelle, l'incertitude qui ne cesse de croitre autour de l'avenir d'une crypto telle que le Bitcoin, dans l'attente de solutions pour son minage, déteint sur l'ensemble des crypto-monnaies. Cela engendre une hausse de la volatilité, entraînant de fait un accroissement de l'incertitude à leur égard.

Une véritable défiance semble s'installer à l'égard des monnaies numériques et les dix premières mondiales ont vu leur cours chuter de 18 à 25 % rien qu'en juin. Et la descente sous le seuil psychologique des 30 000 dollars pour le Bitcoin, en plus des dernières mesures du gouvernement chinois, font que la chute de son cours pourrait bien ne pas s'arrêter là. Les amateurs comme les professionnels de la crypto doivent avoir les reins solides… D'autant qu'Elon Musk n'a pas tweeté depuis quelques jours sur les cryptos. Jusqu'à quand ?