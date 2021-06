Le Salvador se heurte aux réticences de la Banque mondiale dans son projet de donner cours légal au bitcoin

Le 9 juin 2021, le président Nayib Bukele faisait voter, par 62 voix sur 84 possibles, l'adoption du Bitcoin comme monnaie ayant cours légal au Salvador. Une première mondiale qui ne semble pas motiver l'acteur et prêteur majeur qu'est la Banque Mondiale. Cette dernière a effet répondu par la négative au lendemain d'une demande d'assistance technique formulée par le ministre des Finances salvadorien, Alejandro Zelaya, pour faciliter le déploiement du Bitcoin dans le pays.

Si le FMI ne semble « pas contre » l'adoption du Bitcoin comme monnaie ayant cours légal, malgré de potentiels « problèmes macroéconomiques, juridiques et financiers », la Banque Mondiale ne l'entend donc pas de cette oreille. L'institution pointe, via un porte-parole, deux écueils principaux : « Bien que le gouvernement nous ait approché pour obtenir de l'aide sur Bitcoin, ce n'est pas quelque chose que la Banque mondiale peut soutenir étant donné les lacunes en matière d'environnement et de transparence ».

Concernant l'environnement, c'est le minage du Bitcoin, de plus en plus énergivore, et principalement opéré en Chine avec de l'électricité en partie produite via des énergies fossiles, qui est pointé du doigt. Pour la transparence, ce sont la crédibilité ou encore la prévisibilité des actions de la Banque centrale salvadorienne qui sont invoquée, la décision ayant été annoncée et votée en moins d'un mois.

Reste que le Bitcoin aura bel et bien cours légal au Salvador dans moins de trois mois. De quelle manière cela sera mis en place ? La question reste entière…