Les Bahamas lancent le Sand Dollar, la première cryptomonnaie de banque centrale au monde

La Banque centrale des Bahamas a officiellement lancé sa cryptomonnaie nationale. Avant de se lancer, le pays a réalisé des tests pendant plus d’un an, sur les îles d’Exuma et d’Abaco.

La monnaie numérique baptisée Sand Dollar est adossée au dollar des Bahamas, lui-même rattaché au dollar américain. C’est le premier lancement officiel d’une cryptomonnaie de banque centrale au monde.

La première phase du déploiement prévoit que des acteurs du secteur privé, tels que les banques et les organismes de crédit, préparent des contrôles de conformité pour l’ouverture des portefeuilles des particuliers et des entreprises. Environ 385 000 citoyens sont concernés, peuvent désormais ouvrir un compte « Sand Project » et réaliser des transactions en crypto-monnaie.

La banque centrale des Bahamas affirme que le Sand Dollar permettra d'améliorer le système de paiement existant du pays, notamment en facilitant les paiements effectués sur les îles les plus éloignées, qui jouent un rôle essentiel dans l’économie - pour rappel, le pays est en effet composé de centaines d’îles.