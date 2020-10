Monnaie Numérique de la Banque Centrale (MNBC) européenne, de quoi parle-t-on ?

En janvier 2020, un groupe de recherche se forme alors, regroupant la Banque Centrale Européenne (BCE), la Banque des Règlements Internationaux (BRI), la Banque Nationale de Suisse et la Banque d’Angleterre. La Banque Fédérale rejoindra ce groupe de recherche quelques mois plus tard tandis que la Banque Populaire de Chine et la Banque du Japon travaillent et expérimentent sur le sujet de leur côté.

En Europe, le groupe de travail nommé par le Conseil des Gouverneurs de la BCE a rendu son rapport le 2 octobre, dégageant plusieurs pistes de réflexion et un calendrier prévisionnel.