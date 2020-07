European Payment Initiative : l'Europe lance un concurrent à Visa et Mastercard

Cette éparpillement a fait les affaires de Visa et de Mastercard, les deux opérateurs de paiement américains qui se sont accaparés ces marchés avec des solutions parfaitement opérationnelles dans les différents pays européens.

Même chose pour le paiement mobile, monopolisé aujourd'hui par Apple et sa solution Apple Pay mais également par d'autres géants de la tech américains comme Google ou PayPal. On peut également citer Samsung qui propose une solution de paiement sans-contact sur ses terminaux les plus récents.

Cet ambitieux projet va coûter plusieurs milliards d'euros et a pour objectif de capter au moins 60 % des paiements dématérialisés réalisés en Europe. Si l'EPI se révèle être un succès, ses promoteurs ne s'interdisent pas, dans un futur lointain, d'étendre le système hors des frontières de l'Europe et de concurrencer frontalement Visa et Mastercard au niveau mondial.