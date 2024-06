La CB passe au "sans contact plus" : le plafond de 50€ saute, mais toujours besoin d'un code...

max6

Et ça continue vous allez la ressortir à chaque fois qu’il y a un changement la dictature.

A partir du moment ou il n’y a aucune obligation d’utiliser ce système il n’y a pas dictature.

J’ai personnellement CHOISI de ne pas utiliser le paiement sans contact et aucune « DICTATURE » n’est venu à la maison me l’imposer.

De plus pour vous la dictature se situerais dans la fait de ne plus glisser la carte dans la fente puisque à partir de 50€ rien d’autre ne change dans la procédure en place depuis 30 ans (vérification interne du code pin dans le terminal, appel la banque pour autoriser le paiement…).

Donc ce serait la dictature de l’absence de fente, attention vous frôlez l’attentat à la pudeur avec vos élucubrations.