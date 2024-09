La fraude au faux conseiller bancaire, qui consiste à tromper un consommateur en l'appelant et en se faisant passer pour un employé pour lui faire accepter et valider des opérations frauduleuses sur ses comptes, est un vrai fléau. L'Observatoire de la Sécurité des moyens de paiement, issu de la Banque de France, a chiffré à 1,2 milliard d'euros le montant de la fraude aux moyens de paiement hors billets et pièces pour 2023. Celle au faux conseiller bancaire compte pour 32% du montant, soit 379 millions d'euros.