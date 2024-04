1 Français sur 3 se fait toujours avoir par le démarchage téléphonique, voici comment ne plus se faire piéger

Dans le cas où vous décrochez, il existe une liste de mots et de phrases magiques à prononcer à votre interlocuteur, pour que son appel dérangeant soit le seul et l'unique à votre égard. Rappeler au commercial qu'il existe justement certains outils à votre disposition pour signaler son comportement et son numéro peut jouer en votre faveur, surtout si vous prenez la peine, juste avant, de lui demander de ne plus jamais vous appeler. Enfin, certains opérateurs et téléphones permettent, ne l'oublions pas, de filtrer l'émission et la réception d'appels, SMS et MMS, comme Free Mobile, en vous signalant en temps réel tout potentiel spam. Un gain de temps précieux.