Démarchage téléphonique : ces 3 mots magiques à prononcer pour mettre rapidement fin aux appels !

On dit qu'avec un peu d'élégance et de malice, il est possible de se sortir des situations les plus périlleuses. Dans le cas où vous n'avez pas suivi nos derniers conseils sur les numéros à bloquer pour être tranquille face au démarchage téléphonique, et que vous avez répondu à l'appel que vous ne vouliez pas recevoir, il existe des issues de secours pour quitter l'appel avec talent. Et pourquoi pas envisager d'embarrasser à votre tour votre interlocuteur, si vous en avez envie.