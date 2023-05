Impôts, signalement des fraudes avec Signal Conso, résiliation en ligne : ça va bouger, et on vous explique tout en 3 points

Le service Signal Conso, opéré par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), a déjà été sollicité par plus de 320 000 consommateurs au format web, pour plus de 500 000 signalements, nous dit Bercy. En cas de signalement, l'entreprise est mise au courant et doit alors trouver une solution amiable avec le client, ou bien corriger le problème. La DGCCRF sera alertée et pourra mieux cibler ses enquêtes selon les signalements.