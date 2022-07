Pouvoir d'achat : la résiliation des abonnements en ligne révisée par les députés, quels changements à venir ?

Il y a quelques jours, nous vous tenions au courant des avancées des discussions autour du projet de loi pour la protection du pouvoir d'achat, avec des amendements votés pour faciliter la résiliation de son contrat téléphonique souscrit avec engagement. Ce vendredi 22 juillet, les députés de l'Assemblée nationale ont adopté en première lecture le projet de loi censé atténuer pour les Français les effets de l'inflation et de la crise énergétique, avec des mesures plus précises et plus concrètes sur le principe de résiliation, qui va au-delà des simples contrats télécoms. Avant les discussions qui auront lieu au Sénat la semaine prochaine.