Contrat téléphonique : il pourrait bientôt devenir plus facile de le résilier

Dans le cas où vous souhaitez résilier un contrat avec engagement 24 mois et qu'il vous reste cette fois plus de 12 mois d'engagement, vous devez non seulement vous acquitter du remboursement des mensualités restantes sur la première année (car la loi Chatel ne s'applique qu'à partir du 13e mois), et y ajouter 25 % des frais restants sur la deuxième année. Et c'est ce deuxième cas particulier qui est l'objet des amendements.