Le Sénat adopte la proposition de loi sur l'empreinte environnementale du numérique, qui cible l'obsolescence

À l'issue d'une discussion générale programmée le mardi 12 janvier, le Sénat a adopté la proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Ce large - et très important - texte s'évertue à définir un cadre législatif à la transition numérique et écologique. Présentée par le sénateur LR Patrick Chaize et plusieurs de ces collègues, elle est censée contribuer notamment à la limitation du renouvellement des terminaux et à la lutte contre l'obsolescence programmée, outre un meilleur système d'information des opérateurs télécoms et acteurs du numérique, à destination des utilisateurs qui, selon les usages, doivent être sensibilisés et informés.