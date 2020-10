Le gouvernement dévoile ses pistes pour réduire l'empreinte environnementale du numérique

Dans l'optique de l'économie de demain, qui se devra d'être décarbonée et économe en ressources, le gouvernement considère que satisfaire les ambitions écologiques ne pourra pas se faire sans le numérique, qui maîtrisé et piloté, pourrait se mettre au service de la préservation de l'environnement. Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et Cédric O, secrétaire d’État chargé de la Transition numérique, ont dévoilé, le 8 octobre, une feuille de route interministérielle autour de trois axes, dans la lignée du plan France Relance, dont 30% des fonds seront alloués à la transition écologique, soit environ 30 milliards d'euros. Ces axes sont accompagnés de mesures (taxe sur les data centers, fonds, concertations, réparation, etc.) également détaillées.