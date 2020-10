Une étude britannique estime que les ENR seraient plus prometteuses que le nucléaire pour un avenir bas carbone

L'étude identifie deux grands facteurs à cette incompatibilité des deux stratégies énergétiques.

D'un côté : les systèmes de transmission et de distribution de l’électricité. Optimisés pour une production nucléaire centralisée, ils induisent plus de coûts et de temps pour distribuer à grande échelle de l’électricité issue des énergies renouvelables.

De l'autre côté : les marchés financiers, les régulateurs étatiques et les politiques d’emploi privilégient le modèle « centralisateur » du nucléaire. À l'inverse, la production d'électricité issue des énergies renouvelables repose sur un modèle décentralisé : de nombreux projets existent à des échelles plus réduites.



« Les pays se tournant massivement vers l'énergie nucléaire risquent de supprimer les avantages climatiques plus importants des investissements dans les énergies renouvelables alternatives », prévient Benjamin K. Sovacool.