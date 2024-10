C'est une nouvelle d'autant plus importante que l'électricité sera, selon l'AIE, une énergie dont la demande va exploser. « Après l'ère du charbon et l'ère du pétrole, le monde entre rapidement dans l'ère de l'électricité L'électricité a récemment augmenté deux fois plus vite que la demande totale d'énergie. Mais d'ici à 2035, elle devrait croître six fois plus vite, sous l'effet des véhicules électriques, des climatiseurs, des puces, de l'IA et d'autres facteurs » indique son directeur général, Fatih Birol.

Cependant, le rapport explique aussi qu'il reste encore des efforts à faire.

Car, malgré « un niveau record d'énergie propre […] installé au niveau mondial en 2023, les deux tiers de l'augmentation de la demande d'énergie ont encore été satisfaits par les combustibles fossiles. »