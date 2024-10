Depuis 2006, le dispositif des CEE pousse les fournisseurs d'énergie à promouvoir des solutions plus efficaces auprès de leurs clients. En subventionnant des rénovations thermiques, à l'instar de MaPrimeRénov' ou en soutenant des installations moins énergivores, ils permettent de générer des certificats qui leur évitent de lourdes sanctions financières. Jusqu'ici, tout semblait fonctionner : les ménages économisaient un peu d'énergie et, en théorie, voyaient leurs factures s'alléger. Mais dès 2026, la donne change. L'Union européenne a fixé des objectifs drastiques de réduction des émissions de CO 2 , imposant à tous les acteurs des quotas toujours plus élevés.

Or, pour répondre à ces nouvelles exigences, les fournisseurs d'énergie n'ont pas d'autre choix que d'investir encore plus dans les économies d'énergie. Ce surcoût, ils le répercuteront directement sur les factures des ménages. Actuellement, les CEE représentent déjà environ 200 euros par an sur les factures énergétiques des foyers. Mais avec la hausse programmée des quotas, cette contribution pourrait monter en flèche. En 2026, elle pourrait atteindre jusqu'à 1 000 euros par ménage.

Il ne s'agit pas ici de petites hausses progressives : les volumes de CEE exigés vont doubler, ce qui impose aux fournisseurs d'accentuer leurs actions, donc de répercuter les coûts. Et ce, pour toutes les énergies : électricité, gaz, fioul. Un mécanisme qui, sans surprise, pèsera lourd sur les finances des foyers.