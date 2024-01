Coût de l'énergie : faites-vous partie des 57 % de Français qui envisagent de réduire leur consommation d'électricité ?

Avec la baisse des températures, on entrevoit automatiquement l'augmentation de la facture d'électricité ou de gaz qui s'ensuit, d'autant plus si l'on vit dans un logement chauffé majoritairement par ces énergies. Et, le froid ne sera pas la seule responsable des factures salées attendues en ce début d'année, puisque les tarifs de l'électricité vont subir une hausse pas très agréable à partir de février.

L'impact sur les finances des Français sera assez important, et ceux-ci semblent s'y préparer. En effet, selon une étude Wavestone publiée par nos confrères du Figaro, 57 % d'entre nous prévoient de réduire leur consommation d'électricité cette année. Une majorité de la population, donc, qui passe même la barre des 66 % pour les ménages les plus modestes.

Le gaz et l'essence ne sont pas en reste, puisque 45 % de nos concitoyens seraient prêts à réduire leur consommation du premier, contre 49 % pour le second. Concernant les ménages à bas revenus, ces chiffres s'élèvent respectivement à 57 % et 53 %. C'est donc plus ou moins un Français sur deux qui craint de ne pas pouvoir faire face à la hausse des coûts de l'énergie en 2024.