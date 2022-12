Bonne nouvelle : la consommation électrique des Français est en baisse

Malgré l'arrivée du froid et des flocons qui blanchissent le paysage et brûlent légèrement nos petites mains fragiles, la consommation d'électricité en France baisse toujours et encore par rapport à la moyenne des années précédentes. RTE, qui a placé l'hiver 2022-2023 sous forte vigilance avec des risques de délestage (pour ne pas dire « coupures »), salue les efforts de tous les secteurs, ainsi que ceux des particuliers.