Électricité : pendant que RTE alerte sur des tensions en octobre, l'UE demande de moins consommer

En ce qui concerne le moment où nous devrons toutes et tous lever le pied cet automne et cet hiver, RTE nous dit que « la très grande majorité des situations à risque se situeraient le matin entre 8h et 13h et le soir entre 18h et 20h. Elles ne concerneraient pas des journées entières ni les week-ends ». Rien que ça.