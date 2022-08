Hausse du prix de l'électricité : les recharges des voitures électriques également touchées (mais seulement en 2023)

Comme l'a affirmé il y a quelques jours le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Bruno Le Maire, la hausse des prix de l'électricité, qui est et sera une réalité, sera contenue l'an prochain. Si la fin du bouclier tarifaire se précise, la hausse ne devrait pas intervenir avant le mois de février prochain, avec, en attendant, un plafonnement à 4 % bien maintenu jusqu'à la fin 2022. Les propriétaires de voitures électriques vont eux aussi bientôt payer plus cher pour la recharge de leur véhicule.