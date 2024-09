Tous ceux qui roulent au quotidien peuvent en témoigner : le stress n'est plus le même lorsque l'on se rend à la pompe à essence. Selon l'Ufip Énergies et Mobilité, les prix ont dernièrement baissé à leur plus bas en 2024.

Ils ont ainsi atteint les 1,75 euro le litre pour le sans-plomb 95 et les 1,60 euro pour le gazole. On est dorénavant très loin des presque 2 euros le litre qui avaient affolé les automobilistes, et entraîner même des géants comme Total Énergies à faire un geste. Selon les spécialistes, les prix ne devraient plus beaucoup diminuer, mais se stabiliser pendant les prochains mois.