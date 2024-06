Linky : une généralisation de la baisse temporaire de puissance des compteurs est-elle en route ?

Le succès est certain, mais il y a quand même eu, et c'est normal, quelques exceptions. Sur les 110 000 clients qui ont participé, ils sont 100 à avoir sollicité les équipes d'Enedis. On peut ajouter à cela aussi les 4 000 compteurs qui ont été d'humeur à disjoncter, en partie parce qu'un autre gros appareil a été allumé avant la fin des deux heures de baisse quotidienne.