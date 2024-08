MattS32

darkkanga: darkkanga: Encore une fois, on pousse/force une « technologie » inutile et on engraisse pas mal de monde au passage.

En l’occurrence, non, ce n’est pas inutile.

La transition énergétique va imposer de plus en plus de « stress » sur le réseau électrique, et pouvoir suivre et piloter plus finement les consommations ne sera pas juste utile, ça sera parfois même indispensable.

darkkanga: darkkanga: Pareil pour les thermostats des radiateurs qui, selon certains sites internet, « deviendront » obligatoires dans chaque pièce.

Et ces thermostats feront faire des économies aux usagers…

jvachez: jvachez: Autrefois il y avait des relevés par agent il aurait été donc logique de déduire les frais des factures en passant au Linky

Non, parce que le déploiement de Linky a un coût, donc la CRE a calculé les tarifs Enedis (qui ne fixe pas ses tarifs lui même, c’est réglementé) de telle sorte que pendant les premières années les économies engendrées par Linky compensent les coûts et amortissements liés à son déploiement. Ce n’est qu’à plus long terme que les économies deviendront supérieures aux coûts, et la CRE le répercutera alors sur les tarifs d’Enedis.