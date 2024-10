Une idée justifiée par le fait que relever les compteurs « à l'ancienne » coûte beaucoup plus cher que ce qui peut se faire aujourd'hui avec Linky, dont la généralisation « a permis de singulièrement réduire les coûts de relève. »

Et les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là. Car si en plus de ne plus accepter Linky, l'utilisateur ne communique pas son index ou ne prend pas de rendez-vous pour le relevé, il verra ses frais être « complétés de 4,18 euros supplémentaires tous les deux mois, pour couvrir les coûts additionnels dus aux contrôles accrus. »

La décision définitive sera rendue publique après la fin de la consultation publique qui vient d'être lancée, et qui prendra fin le 22 novembre prochain. La création de frais ou non sera connue au plus tard au mois de janvier.