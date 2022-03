Linky : dès 2023, ceux qui refusent de l'installer vont devoir payer un surcoût

Le désormais célèbre compteur Linky voit son déploiement toucher à sa fin, ou presque. Au 31 décembre 2021, et plus de six ans après le début de son déploiement initié fin 2015, plus de 9 clients Enedis sur 10 étaient déjà équipés du petit boîtier, soit un peu plus de 34 millions de compteurs, sur un parc total potentiel de 37,7 millions. Si l'entreprise énergétique se satisfait de ce déploiement, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a pris une mesure radicale, qui s'appliquera au début de l'année prochaine pour les clients non équipés du petit Linky.