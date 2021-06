Les usagers de Linky devront bien rembourser leur compteur dès l'année prochaine

Histoire de faire passer la pilule de l'installation des compteurs Linky, l'ancien ministre de l'Industrie et de l'Énergie Éric Besson avait déclaré en 2011 que l'installation ne coûterait rien aux consommateurs. Mais une décennie plus tard, c'est la douche froide pour les quelque 32 millions de foyers (soit un total de plus de 90 %) équipés. Ce mardi 1er juin, le journal Le Parisien nous apprend que les utilisateurs devront procéder au remboursement de leur Linky.