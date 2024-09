vidarusny

Personnellement j’ai un problème avec ce compteur. pas pour des raisons d’onde, problème technique ou autre…

Ma première raison est que l’on m’a fait remplacer un compteur de 5 ans avec une durée de vie annoncé de 25 ans par un compteur avec une durée de vie de 10 ans… De plus, le compteur était assez évoluer pour ne pas nécessité de relève manuel par un agent tous les ans…

La deuxième est que je mets en doute la formation des sous traitants qui sont intervenu d’une part, et du central d’appel d’autre part sur ce type de produit… Quand j’ai changé mon compteur je me suis retrouver sans eau chaude pendant plusieurs jours après l’intervention, avec un panne complète le dimanche… Quand j’ai appelé on m’a donné une obscure raison de non compatibilité avec la centrale qui gère le chauffage… Pour au final avoir un technicien qui voit que les fils étaient pas sérés et qui cherchait ce qu’il devait mettre dans l’intervention pour ne pas accabler le collègues… C’est vrai accablé le client c’est tellement mieux…

Enfin je n’ai toujours pas compris ce que ce compteur intelligent changeait pour moi au quotidien et à l’avenir, surtout quand je vois l’augmentation du MWh…