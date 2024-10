nikon561

c’est possible (pas forcement dans linky directement), car la courbe de courant est specifique selon les appareils. une charge de batterie a une courbe assez particuliere, et avec suffisement de données sur un pdl, il est possible d’identifier certains appareils (frigo, chauffage, chauffe eau, charge de VE).

par exemple pour le chauffe-eau, un meme logement vas soutirer tous les jours, disons 2000W pendant 1 a 3h (duree qui sera generalement assez stable) des le passage en heure creuse / a la meme heure.

le linky n’a pas cet historique, mais coté enedis, edf etc… oui, donc ils peuvent identifier les appareils, et par calcul (en soustrayant les autres consommateurs habituels connus) retrouver la consommation d’un appareil specific sur une periode.

ce n’est pas SI compliqué pour des appareils facilement identifiable (c’est + difficile pour un ordi, une tv etc dont l’usage et la consommation est « aleatoire »