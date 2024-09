MattS32

bibi: bibi: Du jour au lendemain l’Europe (donc l’Allemagne) a décidé que le prix de l’électricité devait être le même pour tout le monde en Europe et cela n’a absolument aucun sens.

Et surtout, ce n’est absolument pas le cas ! Le prix de l’électricité n’est PAS le même partout en Europe, ni pour le prix de gros, ni pour le prix du consommateur final.

C’est uniquement le prix de gros sur le marché instantané (ie quand un opérateur électrique veut acheter des MWh avec livraison immédiate, sans avoir anticipé) qui est le même dans plusieurs pays à la fois, mais pas tout le temps, et uniquement entre certains pays (c’est rare qu’il soit le même dans tous les pays à la fois). Il n’est en fait le même que entre deux (ou plus) pays interconnectés lorsque la capacité du lien d’interconnexion n’est pas utilisée à son maximum. Ce qui est logique : tant que la capacité d’interconnexion n’est pas à son minimum, toute demande dans l’un des deux pays peut être satisfaite par un fournisseur de n’importe lequel des deux pays, et donc on a le même ratio offre/demande dans l’ensemble des deux pays.

Et ces prix de gros en instantané n’ont qu’un rapport très limité avec le prix que paye le client final, car le très gros de l’électricité livrée au client final n’a pas été échangée sur le marché de gros instantané, mais via des contrats de livraison conclus plusieurs mois, voire plusieurs années à l’avance.

Voilà par exemple les courbes de prix sur l’instantané aujourd’hui, on voit bien que ce n’est pas le même dans tous les pays :



Par exemple ce matin à 8h, le MWh spot était à 86€ en Allemagne, contre 53€ en France, pays le moins cher d’Europe à ce moment, avec du coup la France qui exportait au maximum possible vers ses voisins, tous nettement plus chers (+65% pour l’Angleterre, +53% pour la Belgique, +64% pour l’Allemagne, +58% pour la Suisse, +73% pour l’Italie, +83% pour l’Espagne.

Sur l’ensemble de mois de septembre, il n’y a pas un seul moment où le prix était le même dans tous les pays connectés à la France (mais on s’en est approché quelques fois quand même, par exemple le 3 septembre à 22h on était à 126.6 en France, alors que tous les voisins étaient entre 126.1 et 135), et il y a par contre eu plus d’une fois où le prix en France était 4-5 fois plus bas que chez certains voisins, dont l’Allemagne (par exemple le 10 septembre à 5h, il était à 16.7€/MWh en France contre 80.9 en Allemagne, 98.7 en Italie, 100 en Espagne… et des écarts de cet ordre se produisent en ce moment à peu près toutes les nuits).

Quand au prix pour le consommateur final, en France il est en moyenne en 2023 20% plus faible que dans l’ensemble de l’UE, et quasiment moitié moins cher qu’en Allemagne :