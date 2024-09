Depuis que les logements sont équipés de compteurs électriques, il y a eu des petits malins pour tenter de gruger, et de payer moins sur leur facture en transformant le compteur. Et le dernier en date, Linky, ne fait pas exception. La preuve, la semaine dernière, Enedis alertait sur la recrudescence de fraudes enregistrées. Et pour contrer le phénomène, le gestionnaire du réseau électrique national rappelle qu'il peut faire payer très cher les fraudeurs.