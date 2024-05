7 personnes ayant escroqué près de 1 700 personnes en ligne passent actuellement devant la justice

On le sait, internet est le terrain de jeu de tous les escrocs et autres personnes mal intentionnées. Dans un monde virtuel ou pullulent les malwares et les opérations de phishing, il vaut toujours mieux faire attention aux liens sur lesquels l'on peut cliquer. C'est ce qu'ont appris ces très nombreuses victimes d'une escroquerie en ligne, dont l'affaire est actuellement jugée par une cour française.