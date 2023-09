Chantage à la webcam : procès des hackers français qui menaçaient les visiteurs de sites porno

Les jeunes hommes ne sont pas les seuls à s'être lancés dans le chantage sur Internet. Tous deux se sont rencontrés plus jeunes, sur des sites consacrés au jeu vidéo. Plus tard, ils se sont intéressés au hacking et ont mis au point un malware baptisé Varenyky entre janvier et juin 2019. Grâce à celui-ci, ils ont largement gagné leur vie en s'infiltrant dans l'ordinateur de leurs victimes. En effet, ils achetaient sur le dark web des milliers d'adresses mail, qui se monnayent une petite fortune, et ont ainsi pu envoyer un message menaçant à certains internautes bien ciblés : les usagers de site pornographiques.