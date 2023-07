Comment un ado-pirate a fait trembler et chanter Uber, Revolut, Rockstar Games (GTA)

Certains savent tout faire très vite avec un ordinateur… et même voler ! C'est le cas d'Arion Kurtaj (18 ans), qui est accusé d'avoir appartenu au groupe de hacker Lapsus$, dont il aurait été selon la justice britannique un des « acteurs clés ». Avec un autre pirate, il aurait ainsi attaqué les opérateurs téléphoniques EE et BT Group entre juillet et septembre 2021, et tenté de leur extorquer 4 millions d'euros.

Quelques mois plus tard, les deux hommes, toujours prêts pour un nouveau coup fourré, se sont lancés à l'assaut du géant des puces Nvidia en février 2022. Là encore, ils ont tenté de faire chanter leur victime, demandant une rançon pour ne pas publier les données confidentielles qu'ils avaient volées.