Si même eux s'y mettent ! Un pro de la cybersécurité accusé d'avoir détourné des millions en crypto-monnaies

Un communiqué de presse du procureur de New York a annoncé l'inculpation d'un homme de 34 ans, Shakeeb Ahmed. L'homme indique sur LinkedIn être un ingénieur en cybersécurité chez Amazon, mais l'entreprise a depuis expliqué qu'il ne travaille plus chez elle. En tout cas, dans son inculpation, le procureur explique qu'il est « un ingénieur en sécurité dans une entreprise technologique internationale, et son CV liste des compétences […] qui sont celles qui ont été utilisées pour son attaque ». La somme concernée, un peu plus de 9 millions de dollars, est finalement assez dérisoire comparée à d'autres attaques du même genre.