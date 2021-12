Crypto : la plateforme BitMart piratée, 150 millions d'euros évaporés

Dans les jours qui suivent un vol de crypto de grande ampleur sur une plateforme décentralisée, des questions se posent : « Comment ? » et surtout « Les clients vont-ils être remboursés ? ». La société Peckschield s’est exprimée sur la méthode utilisée par celui que l'on nomme « BitMart hacker ». Apparemment, pas de technique révolutionnaire, mais une intrusion pure et simple dans le système de BitMart. Résultat : presque 200 millions de dollars répartis sur deux blockchains, ethereum et smartchain. Le vol concerne une vingtaine de tokens et coins comme l’ether, le shiba inu, safemoon ou encore le binance coin.