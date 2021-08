Des hackers dérobent pour 600 millions de dollars en crypto-monnaie... puis en rendent une partie

Pour Tom Robinson, cofondateur d'Elliptic, société londonienne spécialisée dans l'analyse de la blockchain , si le hacker a rendu une partie de l'argent si rapidement c'est pour s'épargner la difficulté de blanchir une somme aussi considérable. Plusieurs responsables de places d'échange de crypto ont d'ailleurs précisé qu'ils feraient le maximum pour aider Poly Network.

« Même s'il est possible de voler des crypto-actifs, il est extrêmement difficile de les blanchir et des les retirer en raison de la transparence de la blockchain et du large usage de l'analyse de la blockchain par les institutions financières » souligne Tom Robinson. Ainsi, la firme Tether a vite indiqué avoir gelé 33 millions de dollars d'actifs en lien avec le hack.

Le vol de Poly Network est encore plus important que celui de Coincheck en 2018 (530 millions de dollars) et dépasse le montant total de toutes les pertes criminelles enregistrées par la finance décentralisée entre janvier et juillet 2021 (474 millions de dollars).