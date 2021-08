La mise à jour London apporte 5 propositions d’amélioration qui ont été validées par les mineurs du réseau. Ce sont les EIP, pour « Ethereum Improvement proposal ». L’EIP-1559 est l’une des principales évolutions de la mise à jour London.

En résumé, l’EIP-1559 modifie le fonctionnement des frais de transaction et introduit une composante déflationniste dans l’offre d’ethers (ETH) en circulation. Ainsi, l’EIP-1559 change le mécanisme de fixation des frais lorsqu’on réalise une transaction sur Ethereum. Dans le modèle actuel, l’utilisateur propose un prix de son choix et les mineurs sont libres de l’accepter ou non. Ces derniers peuvent estimer que ce n’est pas suffisant, auquel cas l’utilisateur risque d'attendre longtemps avant que son opération soit traitée. L’expérience de l’utilisateur est donc améliorée en diminuant la variance et les délais d’attente pour l’approbation des transactions, puisque les mineurs peuvent s’adapter aux périodes de forte demande.

Actuellement, les frais de transaction sont entièrement reversés aux mineurs. Après l’EIP-1559, la partie de la transaction qui correspond au prix de réserve sera brûlée, c’est-à-dire que ces ethers seront retirés de l’offre en circulation. Autrement dit, une partie des ethers qui auraient été versés au mineur seront désormais brûlés, ce qui détruit définitivement une partie de l’offre en circulation de la crypto-monnaie.

En moins d'une semaine, ce sont pas moins de 21 200 ethers qui ont été brûlés, soit environ 67,2 millions de dollars. Toutefois, on ne peut pas parler de fonctionnement déflationniste ; pour cela, il faudrait détruire plus d’ethers qu'il ne s'en crée, sachant que 2 ETH sont créés chaque fois qu’un bloc est validé.