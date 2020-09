Hausse des frais de transaction, affolement du cours : qu'arrive-t-il à la blockchain Ethereum ?

Le succès de la plateforme d’échange décentralisée, Uniswap, est en grande partie responsable de la hausse de l’activité sur la blockchain Ethereum. Cette nouvelle plateforme a récemment dépassé Coinbase en matière de volume de trading quotidien — ce qui montre l'importance que prend la DeFi dans le domaine de la cryptomonnaie.

Toutefois, cela met en évidence un problème de scalabilité de la blockchain Ethereum à court et à moyen terme. Alors que la finance décentralisée semble conduire à un nouvel intérêt pour l'Ethereum, elle semble également être la cause principale de ses problèmes techniques.

En effet, l'encombrement du réseau entraîne un nombre plus élevé de

transactions non confirmées, des frais plus élevés et des transactions plus

longues. Les utilisateurs se font concurrence pour confirmer leurs transactions plus rapidement. Ce problème rend également certaines applications pratiquement inutilisables, un problème extrêmement crucial pour l'avenir d'Ethereum en tant que plateforme de contrats intelligents.