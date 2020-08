Le créateur d'Ethereum avertit des dangers liés à la finance décentralisée (DeFI)

DeFI est le terme utilisé dès lors qu’il y a échange de crypto-monnaies ou jetons via un exchange, décentralisé ou non. Les yeux sont tournés vers les possibilités offertes par ce système depuis fin 2019, mais depuis quelques mois une pratique s’est de plus en plus répandue dans la cryptosphère : celle du yield farming.



Elle permet d’échanger de manière automatisée les intérêts générés par certaines crypto-monnaies (notamment les stablecoin, dont la valeur est adossée au dollar) contre d'autres crypto… générant elles-même des intérêts souvent plus importants.



C’est en distribuant ses jetons de gouvernance en juin que l’un des plus gros projets du secteur, Compound, a créé un regain d’intérêt pour cette pratique.