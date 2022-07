Hopper, le ver informatique qui vous veut du bien

S'il occupe une place plus lointaine dans le générique du film de la cybersécurité, derrière le ransomware par exemple, le ver informatique n'en demeure pas moins un logiciel malveillant comme un autre et continue de circuler dans le monde entier, en faisant parfois de gros dégâts. Le ver MyDoom, à lui tout seul, a causé plus de 52 milliards de dollars de préjudices. Mais la cybersécurité est une matière parfois très surprenante. Il existe en effet, quelque part dans le monde cyber, un ver qui fait le bien. Il a même un nom : Hopper. Et non, il n'est pas chef de la police d'Hawkins.